В сгоревшем магазине в Сосьве найдены тела двух погибших мужчин

Следователи проводят проверку после обнаружения тел двух мужчин в сгоревшем магазине на улице Толмачева в Сосьве.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, при внешнем осмотре тел признаков криминальной смерти нет. Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Тела умерших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что личности умерших уже установили: это гражданин Алоев, 2005 г.р., и его коллега Комаров, 1957 г.р., оба жили и работали в магазине под названием «Таганский ряд». Вероятно, погибшие неосторожно обращались с огнём. По второй версии, могло произойти замыкание электропроводки. «Сейчас устанавливается точная сумма причинённого ущерба, а также более подробные и точные обстоятельства произошедшего ЧП», – отметил полковник Горелых.

В областном ГУ МЧС сообщили, что в тушении пожара были задействованы три единицы техники, 14 человек личного состава. В 09:45 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 11:50. .

Сосьва, Елена Владимирова

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