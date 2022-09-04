«Автомобилист» в упорной борьбе победил «Северсталь»

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашнем льду обыграл «Северсталь» из Череповца. Уральцы по ходу матча упустили преимущество в две шайбы, но вырвали победу в концовке.

«Автомобилист» открыл счет уже на 6-й минуте, наказав «Северсталь» за удаление – шайбу забросил Кертис Волк. Спустя 10 минут екатеринбуржцы удвоили преимущество, благодаря точному броску Павла Куликова. После этого «Северсталь» получила еще одно удаление за жесткую игру против вратаря хозяев, но в меньшинстве гости оказались удачливее и Давид Думбадзе размочил счет.

Во втором периоде Ефим Гуркин вновь увеличил отрыв «Автомобилиста», отправив третью шайбу в ворота соперника. Но затем хозяев стала подводить дисциплина. Реализовав два большинства, «Северсталь» к 49-й минуте сравняла счет – 3:3. Концовка матча для «Автомобилиста» была тяжелой, так как воодушевленный соперник стал наседать. Но гости позволили себе лишнюю грубость и заработали удаление. Большинство «Автомобилиста» реализовал Брукс Мэйсек, забросив победную четвертую шайбу. Он же стал лучшим игроком матча по решению команды.

«Мы предупреждали ребят, что «Северсталь» быстрая, мобильная команда. Сначала неплохо контролировали игру. Когда повели в счете 3:1, немножко в другой хоккей начали играть, в изобретательный хоккей. За это и поплатились пропущенными голами. Здорово, что сработало в конце большинство, выиграли матч. У нас хороший старт в чемпионате, надеюсь, он придаст уверенности ребятам. И хочу поздравить наших фанатов. Болельщикам нравятся такие игры, когда много голов», – подвел итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Дальше «Автомобилист» отправится на выездные игры: 6 сентября уральцы сыграют с «Трактором» в Челябинске, 8 сентября – с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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