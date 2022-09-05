«Кругом следы лап и экскременты», – уральские ученые отметили активность медведей

Специалисты заповедника «Денежкин камень» отметили, что в этом году на Урале особенно активно ведут себя медведи. Это выяснилось во время учета птиц семейства тетеревиных и оценки продуктивности ягодников и кедровников, сообщили в пресс-службе заповедника.

«В этом году особенно много следов и лёжек животных на всём маршруте. Нашли даже медвежью берлогу. Хорошо вырытая землянка метр в длину, внутри утоптанно и большой вход», – рассказала Анна Квашнина, директор заповедника «Денежкин камень».

Роман Ерпалов, заместитель директора по экопросвещению, добавил: «Наблюдали следы медведя, в этом году он очень активен. Кругом следы лап и экскременты. Перекопал в лесу много чего». С учеными по лесу ходил лабрадор по кличке Чага, но из-за большой вероятности встречи с медведем его ставили в хвост группы.

Натуралисты отметили, что в этом году мало рябины и шикши. Достаточно много голубики, брусники, черники, на болотах есть клюква, но она еще совсем зеленая. Кедровых шишек много, но поменьше, чем год назад.

Фото: «Денежкин камень»

Североуральск, Елена Владимирова

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