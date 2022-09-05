В Свердловской области ожидаются заморозки

Синоптики предупреждают уральцев о неблагоприятных метеоусловиях – в Свердловской области в воздухе и на поверхности почвы до -2°. Предупреждение действует с сегодняшнего дня и до 7 сентября.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе будет холодать: сегодня в целом ожидается около +12…+17 °C, на севере до +9 градусов. Во вторник по области будет +10…+15 °C, а в среду +8…+13. Все эти дни будет дуть северо-западный ветер и будет облачно, возможны дожди.

Екатеринбург, Марина Иванова

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