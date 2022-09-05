В Каменске-Уральском за час сгорели два коттеджа (ФОТО)

В Каменске-Уральском сегодня утром загорелся частный дом на улице Добролюбова. По словам очевидцев, огонь с крыши перекинулся на соседнее здание и быстро распространился на дворовые постройки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 8:05. Огонь охватил два частных дома, гараж и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 182 кв. м. Пострадавших в ЧП нет. В 8:50 спасателям удалось справиться с открытым огнем, в 9:17 пожар был потушен. Сейчас пожарные проводят проливку пожарища и разбирают сгоревшие остатки. Всего на месте происшествия работали 5 спецмашин и 15 сотрудников МЧС.

Фото: паблик ВК "Новости Каменск-Уральский"

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»