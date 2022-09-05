Количество мигрантов в Свердловской области выросло в полтора раза

В Свердловскую область в этом году приехали 148 тысяч мигрантов – в полтора раза больше, чем годом ранее. Из них 98% – представители стран с безвизовым порядком въезда. Чаще всего на Средний Урал приезжают из Таджикистана (48%), Узбекистана (28%) и Киргизии (12%). Представителей дальнего зарубежья – чуть более тысячи.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Блинов, почти 70% всех приезжающих – это трудовые мигранты, 17% декларируют частные цели, еще 4,7% приезжают на учебу.

По словам главы регионального департамента по труду и занятости Дмитрия Антонова, к 1 сентября выдано 40 тысяч патентов для иностранцев, ожидается, что к концу года показатель будет на 50 тысяч больше. Он назвал этот показатель высоким – в 2019 году, до пандемии, выдавалось 38 тысяч патентов. В бюджет региона от выдачи патентов поступило почти 2 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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