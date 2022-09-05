Уральские ученые ищут растения, которые смогут очистить Исеть

Биологи Уральского федерального университета ведут работы по поиску водно-прибрежных растений, которые способны накапливать опасные токсиканты – тяжелые металлы – в своих корнях и листьях, и тем самым очищать водоемы.

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, с помощью растений можно очистить даже такую загрязненную реку, как Исеть. Такая биотехнология очистки легко реализуется и не требует больших затрат. Сейчас биологи УрФУ подбирают растения, которые смогли бы выживать в уральских погодных условиях и при этом эффективно справлялись с очисткой водных ресурсов.

«К очистке рек нужен комплексный подход, так как помимо тяжелых металлов там есть и ряд других органических и неорганических токсических веществ. Но с помощью растений мы можем облегчить этот процесс в несколько раз. На Урале есть несколько видов прибрежных растений, которые способны накапливать тяжелые металлы в своих листьях. Например, обычный рогоз (иногда его называют камышом) или в теплых странах водный гиацинт. Но рогоз, более привычный к нашему климату, очищает воду значительно менее эффективно, чем водный гиацинт, который, конечно, замерзнет в первую зиму. Поэтому в университете мы ведем работу по поиску растений местной флоры, которые смогут очищать реки и при этом выживать в наших климатических условиях несколько сезонов», – рассказала заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселёва.

Экологические биотехнологии предполагают, что растения борются с загрязнениями в течение всего своего жизненного цикла. Затем растительная биомасса должна быть утилизирована особым образом: отжившие растения извлекают из водоема или из наземной территории, сжигают до золы, которую затем можно захоронить или утилизировать вторично.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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