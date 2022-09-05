Общественная палата предложила ввести платные парковки в Академическом районе

Общественная палата Екатеринбурга предлагает поставить паркоматы в Академическом районе, чтобы решить проблему стихийных автостоянок во дворах и на улицах. По словам главы района Николая Смирнягина, сейчас в продаже находится порядка двух тысяч мест в паркингах, но жители их не покупают, предпочитая оставлять автомобили на свободных участках улиц.

Члены палаты заявили, что нынешний Академический район представляет собой огромную автостоянку, так как жители бросают машины не только во дворах, но и на крупных улицах, что затрудняет проезд скорой помощи и пожарной техники в случае ЧП. Николай Смирнягин отметил, что автомобили жителей Академического часто мешают и при уборке улиц. Поэтому сейчас готовятся правки в муниципальный проект организации движения, чтобы запретить остановку и стоянку на магистральной сети дорог.

Однако общественники предложили пойти другим путем – поставить в районе паркоматы. «Пусть будет не административный запрет, а экономический подход. С одной стороны, район будет зарабатывать деньги, а с другой – платная парковка будет подталкивать людей к приобретению пустующих парковочных мест», – высказался директор некоммерческой организации «Свердловский областной благотворительный фонд» Сергей Черкасов.

Представитель компании «УГМК застройщик» Евгений Мордовин заметил, что стихийные парковки – проблема не только Академического, но и всего Екатеринбурга. «Застройщиков заставляют строить по нормативу определенное количество парковочных мест, которыми потом никто не пользуется. Две тысячи свободных мест в паркингах – это вложенный миллиард. Может лучше снизить этот норматив и запустить программу платных парковок. Тогда люди будут больше пользоваться общественным транспортом», – предложил член общественной палаты.

Николай Смирнягин сообщил, что идея введения платных парковок в Академическом тоже прорабатывается. Когда будет принято решение, глава района не уточнил. По его словам, сейчас в Академическом проживают 150 тысяч человек. К 2025 году население восьмого района Екатеринбурга должно увеличиться до 200 тысяч.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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