На Урале 170 домов могут остаться без обслуживания из-за банкротства УК

В свердловском городе Асбесте крупная управляющая компания погрязла в долгах перед поставщиками ресурсов. Речь об УК «Коммунальник», финансовые претензии к которой накопились едва ли не у всех РСО. По данным «Нового Дня», текущая задолженность коммунальной компании составляет несколько миллионов рублей (по данным системы Seldon, речь идет о 17 исполнительных производствах на общую сумму в 23 млн рублей), и сейчас УК находится в состоянии банкротства.

Как сообщили агентству в АО «Энергосбыт Плюс», задолженность составляет более 4,2 млн рублей, сейчас инициированы судебные разбирательства по этому поводу.

В числе кредиторов «Коммунальника» – и ЕМУП «Спецавтобаза». Долг управляющей компании за вывоз отходов превышает 5,2 млн рублей (без учета пеней). Деньги вносят частично, но суммы не перекрывают даже текущие платежи, не говоря уже о теле долга, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе предприятия.

Также, по информации агентства, есть у управляющей компании задолженность и перед государством – речь идет о сумме в 125 тысяч рублей за нарушения налогового законодательства.

В этой ситуации жители домов, которые пока еще обслуживает УК «Коммунальник», близки к панике. Главный вопрос – стоит ли оплачивать квитанции, которые приходят от управляющей компании, и что будет с жилфондом. В обслуживании предприятия находится 170 многоквартирных домов. Введенная процедура конкурсного управления в отношении «Коммунальника» не особенно успокаивает собственников жилья, которые исправно платили по квитанциям, поскольку имущества у управляющей компании нет, и даже численность сотрудников составляет 0 человек.

Учредитель «Коммунальника» – Александр Куимов – также владеет управляющей компанией «Карат», показатели которой (по данным Seldon) куда лучше. В фирме трудятся 39 человек, а выручка за 2021 год составила 33,5 млн рублей.

Что касается домов, которые пока что находятся на балансе «Коммунальника», то отказаться от управляющей компании они могут уже сейчас – проведя общее собрание собственников жилья и выбрав другую УК или избрав принципиально отличающуюся форму управления домами, товарищество собственников жилья. Второй вариант – дождаться отзыва лицензии у «Коммунальника», в таком случае на помощь придет муниципалитет. «В случае отзыва лицензии у управляющей компании власти муниципального образования объявляют конкурс на управление домами, но также они имеют право назначить временно УК, которая будет обслуживать жилфонд до выбора новой организации», – объяснил «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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