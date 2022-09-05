Начало сентября в Екатеринбурге стало самым жарким в истории

Первые дни сентября в Екатеринбурге стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет о первом, втором и третьем сентября. Средняя температура воздуха в эти дни составила +17,1 градуса, что на 3,9 градуса выше нормы, при этом 2 сентября воздух прогрелся до рекордных +28 градусов.

Однако в ближайшие дни похолодание только усилится, к выходным столбики термометров не будут преодолевать отметку даже в +10 градусов, пройдут дожди. Ранее «Новый День» сообщал, что в ближайшие дни в Екатеринбурге могут включить отопление.

Екатеринбург, Елена Сычева

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