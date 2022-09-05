Трехлетний ребенок уехал на автобусе, пока его мама заносила домой покупки

Благополучно закончилась история с пропажей трехлетнего мальчика в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, вчера в 20:30 кондуктор автобуса № 24 обратил внимание на маленького мальчика, который ехал совсем один, и вызвал правоохранителей. Ребенка отвезли в полицию. Через час туда позвонила его мать, потерявшая сына.

Выяснилось, что около 19:30 женщина вместе с ребенком приехала домой на улицу Карасьевскую. Мать оставила ребенка в закрытом дворе, полагая, что он никуда не денется. Однако, пока гражданка заносила домой покупки, проворный мальчик успел не только выйти за калитку, но и сесть на автобус.

В отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП Российской Федерации за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Уважаемые жители г. Екатеринбурга! Если вы знаете о фактах ненадлежащего воспитания или насилия в отношении несовершеннолетних, просим обращаться в органы внутренних дел или по телефону 02 (102 по мобильному)», – просят в полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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