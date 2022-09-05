Пьяный уралец угнал машину собутыльника и уехал в Реж

Сотрудники ДПС и уголовного розыска по горячим следам раскрыли угон автомобиля Chevrolet Epica у местного жителя. Машина, пропавшая с улицы Баумана в Екатеринбурге, была остановлена полицейскими в Реже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, ранее в дежурную часть отдела полиции № 14 обратился с заявлением об угоне 39-летний мужчина. Он рассказал, что накануне выпивал с другом прямо в машине на парковке возле своего дома. В какой-то момент к ним подошел малознакомый сосед, который пригласил их к себе в гости, где они продолжили застолье. В процессе распития автовладелец заснул и очнулся только утром. Хозяина квартиры дома не было. Вместе с ним исчезли и ключи от машины и сам Chevrolet. Владелец обратился в полицию. В ходе проверки выяснилось, что пропавшая иномарка была накануне вечером задержана сотрудниками ГИБДД на территории Режа.

Автомобилем управлял пьяный 53-летний сосед потерпевшего, ранее уже судимый за угон, а также за пьяную езду. Машина отправлена на штрафстоянку, угонщик – под подписку о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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