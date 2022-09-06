В Екатеринбурге водитель иномарки не заметил мотоцикл, байкер погиб на месте (ФОТО)

В Екатеринбурге на старом Сибирском тракте водитель Volkswagen Polo на повороте не заметил мотоцикл сбил его. 24-летний парень, который был за рулем Honda, погиб на месте.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, авария произошла вчера вечером возле садового товарищества «Колос». Volkswagen Polo двигался по Сибирскому тракту и при повороте на поселок Растущий не уступил дорогу мотоциклу Honda, который ехал навстречу.

«В результате ДТП 24-летний мужчина-водитель мотоцикла Honda от полученных травм погиб на месте. В момент аварии он был в шлеме, стаж управления мотоциклом – 11 месяцев, – сообщили в Госавтоинспекции. – За рулем Volkswagen Polo был 47-летний мужчина. Он пояснил, что не увидел приближающегося мотоциклиста. Водитель был трезв».

По факту ДТП проводится расследование.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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