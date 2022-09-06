Фальшивый майор ФСБ выманил у детского врача 4,5 млн рублей

Мошенники, один из которых представился майором ФСБ, выманили у 34-летней женщины – детского эндокринолога более 4,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, 5 сентября женщина обратилась в полицию с заявлением. Схема оказалась достаточно банальной. 1 сентября пострадавшей позвонил мужчина, который представился работником Центробанка Алексеем Беляевым. Он сообщил, что с карты клиентки совершен несанкционированный перевод в сумме 500 тысяч рублей. Затем женщине перезвонил «майор ФСБ Фролов», который велел следовать всем инструкциям банковского работника. Женщина сняла все свои накопления в размере 2 млн 300 тысяч рублей, а потом за три дня набрала в банках кредитов еще на 2 млн 275 тысяч рублей. Все эти деньги она через банкоматы перевела на «безопасные счета», которые принадлежали мошенникам.

Свою ошибку женщина-врач поняла не сразу. Полиция Екатеринбурга проводит проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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