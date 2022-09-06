В Свердловской области продолжают гореть леса

Несмотря на похолодание, на Среднем Урале продолжают гореть леса. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на сегодняшний день действуют четыре пожара – два в Режевском городском округе, в Сосьвинском и Сысертском районах. Локализован только последний в этом списке. Общая площадь возгораний – чуть более 9 га. Было ликвидировано три пожара: в районе Махнево, Невьянска и Режа.

Метеорологи предупреждают: 6 сентября в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый-пятый класс горимости леса по региональной шкале).

Екатеринбург, Марина Иванова

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