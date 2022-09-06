В Екатеринбурге пройдут Дни Бориса Рыжего

8 сентября, в День рождения Бориса Рыжего, в Литературном квартале начнется небольшой фестиваль в честь культового уральского поэта. Пройдет поэтический марафон, лекция, несколько экскурсий и презентация постоянной экспозиции, которая будет расположена в одном из музеев комплекса.

8 сентября поэту исполнилось бы 48 лет. В честь этого события в Литературном квартале с 8 по 10 сентября пройдут Дни Бориса Рыжего.

8 сентября в музее «Литературная жизнь Урала ХХ века» состоится поэтический марафон, на котором любой желающий сможет прочитать стихи Рыжего. А затем – лекция Татьяны Арсеновой «О поэтическом дебюте Бориса Рыжего: уточнение обстоятельств». Научный сотрудник ИИиА УрО РАН расскажет об одной из самых распространенных ошибок – утверждении, что поэтический дебют Рыжего 1992 года состоялся в столичной «Российской газете». Слушатели узнают, где же на самом деле была первая публикация поэта и каким путем он выходил на «широкого читателя».

Еще одно мероприятие в честь дня рождения Бориса Рыжего 8 сентября пройдет в Доме актера. Здесь покажут спектакль «Повесть о рыжем поэте», созданный режиссером Дмитрием Касимовым и художником Владимиром Кравцевым. В основе постановки – стихи, статьи Бориса Рыжего о поэзии, а также воспоминания близких друзей: поэтов Олега Дозморова, Натальи Смирновой, Дмитрия Рябоконя и супруги поэта Ирины Князевой.

9 сентября еще одну лекцию прочитает научный сотрудник музея Олег Шабатовский. А вечером того же дня на Вторчермете пройдет экскурсия «Вторчермет Бориса Рыжего». Участникам предлагают посетить район, который неоднократно становился местом действия стихотворений поэта, пройти по паркам и улицам, где он любил бродить, заглянуть во двор его дома и в окна его квартиры.

В последний день фестиваля, 10 сентября, в музее «Литературная жизнь Урала ХХ века» презентуют экспозицию «Библиотека Бориса Рыжего», которая с этого дня будет постоянно выставляться в залах музея. Библиотека включает 4 основных раздела: прижизненные публикации, посмертные издания, биографические и филологические исследования, издания на иностранном языке. Доступ ко всей библиотеке – открытый. Любой посетитель сможет ознакомиться с подборкой с целью исследования или простого интереса, а также поучаствовать в ее пополнении.

А вечером 10 сентября состоится премьера пешеходной экскурсии «Центр Бориса Рыжего» – прогулка по главным местам второй половины жизни гениального поэта. Участники посетят горный университет, журнал «Урал», парк Зеленая Роща, квартиру родителей Бориса Рыжего.

На все мероприятия нужно заранее зарегистрироваться, вход на экскурсии платный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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