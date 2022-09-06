Парк «Россия – моя история» отметил первый юбилей (ФОТО)

Мультимедийный парк «Россия – моя история» в Екатеринбурге отметил свое пятилетие. Поздравить сотрудников пришли спикер заксо Людмила Бабушкина, вице-губернатор Павел Креков, глава минкульта Светлана Учайкина и ее заместитель Юлия Прыткова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и многие другие.

«Реализация таких важных и масштабных проектов стала возможна благодаря единомышленникам, любящим свое дело. Несмотря на все трудности, парк не прекращал работу ни на один день. Посетителям представлены уникальные исторические документы, которые дают возможность следующим поколениям сформировать свой взгляд, сделать выводы и чтить свою историю и гордиться ей», – отметила госпожа Учайкина в поздравительном слове.

Парк, ставший за пять лет культурно-просветительским центром Екатеринбурга, посетили уже более 2 млн человек. Миссия, как говорят в самом музейном комплексе, – прививать патриотизм подрастающему поколению через любовь к истории России. Поэтому на выставочных площадях, которые занимают 7500 кв. м., представлена история государства от Рюриковичей до наших дней. Уже в ноябре откроется новый проект, который объединит историю петровской России и сосредоточится на горнозаводском Урале.

«Это будет не просто эпоха Петра, это будет Демидов, это будет наша горнозаводская цивилизация, уральская история. Проект рассчитан на два года, в 2023-м мы покажем образ города-завода. Мы впервые создадим свой голографический театр и голографические книги», – поделилась директор парка Наталья Прошина.

Опыт уникальных экспозиций у парка уже есть. Одними из самых запоминающихся не только для горожан, но и для представителей профессионального сообщества стали выставки «Николай Кузнецов. Человек-легенда» и «Александр Невский. Судьба России», организованные при поддержке Фонда святой Екатерины. Проект о легендарном разведчике получил премию Best Event Awards World Experience 2021 как самый технологичный, а экспозиция о князе Александре взяла третье место на том же конкурсе.

«За пять лет мультимедийный парк «Россия – моя история» стал центром притяжения не только екатеринбуржцев, но и гостей города. Благодаря грамотному руководству и профессиональной креативной команде, открытой к новым технологиям и решениям, выставочные проекты понятны и интересны подрастающему поколению. И мы рады, что именно здесь были реализованы наши выставочные проекты», – сказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Сычева

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