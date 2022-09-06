На Урале коровы уподобились индийским (ФОТО)

На Урале коровы уподобились своим родственницам из Индии. Там убивать священных животных запрещено, и это привело к тому, что коровы, перестав быть полезными своим владельцам, отправляются на свободный выпас. Их отпускают на волю, и животные вынуждены сами искать себе пропитание, часто роясь в помойных баках.

Похожую картину можно увидеть в Ревдинском районе. Екатеринбурженка запечатлела корову, которая пытается найти съестное на контейнерной площадке неподалеку от села Мариинска.

Екатеринбург, Елена Сычева

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