Около одного из старейших кинотеатров Екатеринбурга отремонтируют тротуары

Администрация Орджоникидзевского района запланировала ремонт тротуаров и дорожек у кинотеатра «Заря». На эти цели из бюджета выделено 2,7 миллиона рублей. Работы пройдут следующим летом – нужно будет заменить покрытие, бордюры, обновить газон. Сейчас идёт поиск подрядчика.

Кинотеатр «Заря» был построен в 1955 году и входит в перечень особо охраняемых объектов культурного наследия на территории Екатеринбурга. В советское время благодаря своему расположению был очень популярен. По этой же причине в последние десятилетия его посещали в основном жители Уралмаша и Эльмаша, по популярности он уступал центральным площадкам. Незадолго до закрытия кинотеатр работал как культурный центр, где в том числе показывали арт-хаус и другое немассовое кино. Кинотеатр закрылся в августе 2020 года. Начался поиск новых идей: обсуждалось открытие там кофейни с летником или превращение здания кинотеатра в выставочную площадку.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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