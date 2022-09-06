В Екатеринбурге появился плакат в память о Дарье Дугиной (ФОТО)

В центре Екатеринбурга неизвестные активисты почтили память убитой Дарьи Дугиной. Плакат «Даша душа наша» появился на гранитной набережной рядом с театром драмы. На этом месте часто появляются граффити, посвященные актуальным событиям.

Дарья Дугина погибла 20 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. В автомобиле, которым управляла Дугина, сработало взрывное устройство. Российские власти обвинили в совершении преступления украинские спецслужбы.

Дарья Дугина – дочь идеолога евразийского движения, философа Александра Дугина. Она работала корреспондентом для изданий Russia Today, «Звезда» и «Царьград» под псевдонимом Дарья Платонова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Екатерина Норсеева

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