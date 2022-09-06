На въезде в Верхнюю Пышму установят стелу за 13 миллионов (ФОТО)

На въезде в Верхнюю Пышму появится стела в виде медного бруска – ее установят там, где заканчивается Екатеринбург и начинается верхнепышминский Успенский проспект. Администрация города выделяет 13 млн 374 тысячи рублей – за эти деньги подрядчик должен будет разработать рабочую документацию, изготовить и установить знак.

В техзадании уточняется, что авторы проекта должны позаботиться, чтобы въездной знак был основан «на идентичности и истории городского круга Верхняя Пышма», он должен хорошо смотреться и с дороги, и с трамвайных путей и быть связан с окружающим ландшафтом. В проекте должны быть использованы «такие строительные конструкции и материалы, которые помогут достичь гармоничного единства постройки с природным окружением». Знак нужно оборудовать площадкой со скамейками, теневым навесом, тротуарами, клумбой, а также предусмотреть парковку на 5-10 машин с озеленением и освещением. Установить стелу должны до августа 2023 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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