В центре города пытаются поймать лисенка-воришку (ВИДЕО)

В Екатеринбурге с конца прошлой недели пытаются поймать лисенка, который появился в Дендрарии на Первомайской в прошлые выходные. Вчера он попал на камеру, прискакав на детскую площадку и украв детские штанишки со скамейки. Животное не боится людей, что может говорить о том, что оно заражено бешенством, однако за его судьбу все равно переживают и пытаются спасти.

«Лисенок (это подросток) появился в парке в выходные. Своими силами работники поймать его не смогли. Они обращались на ветеринарную станцию Кировского района, на Спецавтобазу, в Департамент ветеринарии и везде получали примерно один ответ: животное дикое, его отлов не в наших полномочиях. Сотрудники Дендрария очень переживают, что животное может пострадать от собак или людей, так как, судя по всему, людей оно не боится. Сейчас руководство Дендрария написали заявление в Министерство природных ресурсов с просьбой помочь в отлове животного.

По парку развешаны объявления с просьбой не трогать лису, не приближаться к ней, не кормить и, в случае обнаружения, обращаться в администрацию парка», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Лисенок ворует вещи в парке в центре Екатеринбурга

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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