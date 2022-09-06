Жители Сухого Лога обратились к мэру с просьбой зажечь Вечный огонь

Жители Сухого Лога собрали 300 подписей под обращением к главе города Роману Валову. Они хотят, чтобы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в муниципалитете появился постоянно горящий Вечный огонь или Огонь памяти.

Автор обращения к мэру, и.о. мастера цеха Сухоложского подразделения «ФОРЭС» Василий Волков, пишет, что на местной Аллее славы будут указаны 12 тысяч имен погибших жителей Сухоложья. Но вопрос об увековечении памяти погибших с зажжением огня не рассматривается, хотя город и его вклад в Победу этого заслуживают.

«В феврале 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ПАО «Газпром» сделать бесплатным газ для Вечных огней и Огней памяти, это значит, что у муниципалитета есть возможность заняться разработкой проекта и поиском технических решений для его реализации. Просим Вас поддержать народную инициативу, чтобы к Юбилею Великой Победы 9 мая 2025 года мы смогли вспомнить своих героев», – пишут жители Сухого Лога.

Роман Валов уже отреагировал на просьбу граждан.

«В городском округе будет создана рабочая группа по этому вопросу, которая будет готовить проектно-сметную документацию. От общественности обязательно включу в эту группу и Василия Волкова. Будем работать над вопросом, чтобы к юбилею Великой Победы Вечный Огонь загорелся и в Сухом Логу», – написал глава на своей странице в соцсети.

Сухой Лог, Елена Владимирова

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