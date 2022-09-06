На трассе Качканар – Верхняя Тура столкнулись две фуры, погиб водитель

В Кушвинской районе сегодня днем на трассе произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей – МАН и МАЗ. В результате аварии погиб один из водителей, он скончался до приезда медиков.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, ДТП случилось около 13:30 на 3-м километре автодороги Качканар – Верхняя Тура. По предварительным данным, один из грузовиков выехал на встречную полосу. Личность погибшего установлена, это мужчина 1959 года рождения. По факту аварии дорожная полиция проводит проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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