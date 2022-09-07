Лихач десятки метров протащил за машиной полицейского, зажав его руку дверью

В Свердловской области арестован лихач, который, уходя от погони на скорости около 200 км/час, несколько десятков метров протащил за автомобилем сотрудника полиции.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, история началась 5 сентября в 14:30 часов на 106-м км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Экипаж ДПС остановил для проверки документов водителя «Тойоты» с иркутскими номерами. Вместо того чтобы предъявить инспектору права, водитель зажал его правую руку боковым стеклом дверцы и протащил его за собой несколько десятков метров. Сотрудник МВД получил травмы.

Для задержания «Тойоты», мчавшейся на отдельных участках дороги со скоростью свыше 200 км/ч, были дополнительно задействованы патрульные машины Курганской ГИБДД, так как нарушитель выехал за пределы Свердловской области. Стрелять полицейские не стали, так как в машине лихача находились женщина и подросток лет 13-15. Злоумышленник оторвался от погони на проселочной дороге в Шадринском районе Курганской области. Его машину объявили во всероссийский розыск.

Однако водитель, вероятно, осознал возможные последствия своего поведения и добровольно явился в отдел полиции города Ишима Тюменской области, откуда его оперативно доставили в Каменск-Уральский. По материалам полиции его сразу арестовали на 10 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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