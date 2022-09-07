На Урале ребенок сбежал из детского сада – воспитатель и охранник ничего не заметили

​В Верхней Салде шестилетний ребенок сбежал из детского сада во время послеобеденного сна. Ни воспитатель, ни охранник, который должен был неотрывно следить за происходящим в учреждении, ничего не заметили. Пропавшего из группы мальчика хватились не сразу – только спустя 50 минут. После этого о происшествии сразу сообщили полицейским. Малыша искали два часа – в итоге его нашли родители возле дома, где живет бабушка дошкольника.

«Сотрудники прокуратуры установили, что воспитатель оставил ребенка без присмотра во время послеобеденного сна, сотрудник частного охранного предприятия, который должен был непрерывно осуществлять мониторинг видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в детском саду, тоже ничего не заметил», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После проверки прокуратура внесла представление начальнику гороно Верхней Салды с требованием устранить нарушения законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних. В детсаду в итоге усилили контроль за исполнением служебных обязанностей сотрудниками.

К дисциплинарной ответственности привлекли заведующую и воспитательницу – им сделали выговоры. Также в отношении заведующей прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Женщину оштрафуют на 10 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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