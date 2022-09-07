Уральские синоптики рассказали, когда наступит бабье лето

Холодная погода на Среднем Урале задержится еще на пять дней. Как рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, сейчас Средний Урал находится под влиянием обширного циклона, охватившего толщу тропосферы на значительной территории России. Поэтому на этой неделе пройдут не очень интенсивные дожди, температура воздуха будет на 2-4° ниже нормы, а ночью вероятны заморозки до -2°.

Но в период 12-18 сентября циклон отступит на север, унося холод. Осадков будет немного, а температура воздуха постепенно повысится: днем будет около 12-17° тепла, а ночью +4...+9°. В конце второй – начале третьей декады сентября вероятно похолодание до заморозков.

«Благодаря многолетним наблюдениям за погодой на Урале в третьей десятидневке месяца нередко фиксируются осадки не только в виде дождя, но и мокрого снега, хотя снежный покров, как правило, не образуется. Так, в 2019 и 2020 годах в начале двадцатых чисел сентября на территории Свердловской области пролетали первые снежинки», – отметила Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»