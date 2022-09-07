Сидроделы объявили сбор уральских яблок и груш

В Екатеринбурге сидроделы объявили сбор урожая – они ищут яблоки и груши, выросшие на Урале, чтобы приготовить из них сидр. «Нам нужны садовые яблочки и груши из окрестностей Екатеринбурга, ведь только из них получается настоящий уральский true-сидр», – пишут организаторы акции.

За килограмм продукта заплатят 10 рублей, а за 20 – обеспечат бутылкой сидра к новогоднему столу. Условие к сырью – яблоки и груши должны быть чистыми (без земли, но мыть их специально не надо) и не гнилыми. Если садовод готов сдать более 200 кг фруктов, к нему приедут и вывезут их.

Пока что урожай для сидра принимают только по одному адресу – на Димитрова, 1, ежедневно с 14 до 19 часов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»