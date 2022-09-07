Уральские медсестры уходят из профессии и становятся администраторами и менеджерами

Аналитики рынка труда изучили данные о том, в какие отрасли уходят работать бывшие медицинские сестры в Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе hh.ru, 13% ищут работу администраторами, 10% – врачами, по 7% – менеджерами по продажам и ассистентами врача, 6% рассматривают трудоустройство медицинским представителем, 5% – продавцом, 4% – массажистом. По 2% бывших медицинских сестер стали секретарями, операторами call-центров и упаковщицами.

Сервис отмечает, что медсестра – это дефицитный работник на рынке труда Свердловской области. Только с начала года в регионе появилось 1127 соответствующих вакансий, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период 2018-го. Средний уровень зарплаты свердловских медсестер – 34,9 тысячи рублей.

Сейчас в регионе 7 тысяч соискателей имеют опыт работы медсестрами или медбратьями. Из них 54% по-прежнему рассматривают работу в здравоохранении, остальные 46% ушли в другую сферу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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