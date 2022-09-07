На пожаре в больнице погиб пациент

Сегодня утром в городской больнице Краснотурьинска произошел пожар. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления МЧС России, сигнал поступил в половине десятого утра.

Возгорание произошло в одной из палат, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Еще до прибытия огнеборцев медперсонал организовал эвакуацию пациентов, на улицу вывели 19 человек, однако, по неподтвержденным пока данным, пожар все же унес одну жизнь. В огне погиб один из пациентов.

Причины пожара пока не называются, ликвидировать возгорание удалось за пять минут, пламя тушили 25 человек личного состава, было задействовано девять единиц спецтехники.

Екатеринбург, Елена Сычева

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