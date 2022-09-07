Прокуратура проводит проверку из-за червяка в школьном супе

Режевская городская прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о червяке, найденном учеником в школьном супе.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, прокуратура проверит не только столовую, но школу № 10 в целом. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На инцидент уже отреагировал губернатор Евгений Куйвашев. Он сообщил, что вызвал к себе министра образования Юрия Биктуганова. «Пригласил Юрия Ивановича прямо сегодня проверить питание в одной из школ. Заехали в гимназию №39 Екатеринбурга. Поел вместе с детьми – обед вкусный, сытный. Но я знаю, что так далеко не в каждой школе. Поручил министру взять питание в этой гимназии за основу и добиваться, чтобы в каждой территории детей кормили именно так. Ситуацию буду держать на контроле», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Реж, Елена Владимирова

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