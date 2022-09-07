Сотрудница «Почты России» отсудила у компании полмиллиона рублей за перелом ноги

Свердловский областной суд обязал «Почту России» выплатить сотруднице полмиллиона рублей компенсации морального вреда за производственную травму. Женщина работает в компании проводником-электромонтером почтовых вагонов 3 разряда.

В декабре 2019 года с проводницей произошел несчастный случай на улице Вокзальной в Екатеринбурге. Вернувшись ночью на поезде из Владивостока, она дождалась разгрузки почтового вагона и пошла в раздевалку. На заснеженной дорожке поскользнулась, упала и сломала ногу в двух местах. На крик о помощи прибежал начальник смены и вызвал скорую помощь. Женщину госпитализировали, она перенесла две операции на поврежденной ноге. После лечения она долго восстанавливалась, ходила с костылями, затем с тростью. Согласно справке МСЭ, степень утраты профессиональной трудоспособности женщины составила 30% до ноября 2021 года.

«Почта России» провела расследование инцидента с сотрудницей. В заключении было указано, что она получила травму на предприятии, но не в рабочее время. Кроме того, полученная травма была отнесена к категории «легкая». Виновных в несчастном случае комиссия не установила, но проводнице выплатили страховое возмещение в размере 168 тысяч рублей. Женщина не согласилась с выводами комиссии о том, что травму она получила в нерабочее время, поскольку у нее был ненормированный график. Она подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором требовала внести изменения в акт о несчастном случае на производстве, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей. Суд снизил требуемую сумму до полумиллиона рублей.

Решением остались недовольны обе стороны и подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, отметила, что по результатам расследования травма признана производственной. То есть, неважно в какое время – рабочее или нет – получила травму женщина. Поэтому нет оснований освобождать работодателя от обязанности по компенсации морального вреда пострадавшей сотруднице. В итоге решение Кировского райсуда было оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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