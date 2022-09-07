Полпред предложил ввести на Урале курортный сбор

На Урале прорабатывается вопрос о введении курортного сбора. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Представитель президента считает, такая мера поможет улучшить инфраструктуру.

«Конечно, [регионы УрФО проработают такой вопрос], все проработают. Считаю, что нам от этого источника отказываться не надо, в противном случае мы не получим возможности для улучшения нашей инфраструктуры, а делать это необходимо. Мы же хотим хорошо, комфортно отдыхать? Давайте немножко все скинемся, по чуть-чуть, чтобы всем по карману было», – цитирует ТАСС Владимира Якушева. По мнению полпреда, сбор должен быть небольшим, как он выразился, «корректным и не сильно бить по карману».

Закон о курортном сборе действует в нескольких регионах страны – в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Условия различаются. К примеру, на Алтае туристы платят 50 рублей в сутки, до 2021 года сумма была куда ниже, 20 рублей. В Краснодарском крае также надо платить за отдых в курортных зонах, правда, в 2020 году туристов от этого платежа освобождали. Ставка – 30 рублей во всех городах, кроме Сочи, там берут по 50 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»