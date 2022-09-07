В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику погибшим хоккеистам «Локомотива» (ФОТО)

Сегодня исполняется 11 лет со дня страшной авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив» в полном составе. Среди погибших хоккеистов был воспитанник свердловской спортивной школы «Юность» вратарь Александр Вьюхин. Его игровой свитер поднят под своды КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

По традиции, 7 сентября хоккеисты возлагают цветы к бронзовому хоккеисту «Локо», установленного у ледового дворца. Сегодня память своих коллег почтили игроки, тренерский штаб и персонал молодежной команды «Авто».

Напомним, 7 сентября 2011 года на аэродроме Туношна в Ярославле разбился самолет Як-42, на борту была хоккейная команда «Локомотив». На воздушном судне находились 45 человек: восемь членов экипажа и 37 пассажиров, включая спортсменов, врачей, тренеров, технический персонал команды. На месте катастрофы спасатели обнаружили живыми только двоих – хоккеиста Александра Галимова, который спустя пять дней скончался в больнице, и бортпроводника Александра Сизова. Остальные пассажиры и члены экипажа погибли сразу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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