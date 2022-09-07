В Свердловской области убрано более половины урожая

В Свердловской области ожидается хороший урожай зерна, овощей и кормовых культур, превышающий показатели прошлого года. На сегодняшний день в регионе убрано уже 64% сельскохозяйственных площадей, сообщил на пресс-конференции министр АПК Свердловской области Артем Бахтерев.

«Мы приступили к уборочной кампании в оптимальные агротехнологические сроки. На сегодняшний день заготовлено 86% кормовых культур от потребностей региона. С учетом негативного опыта с засухой в прошлом году, планируем перевыполнить план и заготовить корма в объеме 120-130% , чтобы остались запасы на 2023 год. Урожайность кормовых культур в этом году выше – 29 центнеров с гектара, в прошлом было 17 центнеров. Мы уже перевыполнили показатели прошлого года по уборке зерновых культур – более 650 тысяч тонн. К массовой уборке овощей и картофеля хозяйства еще не приступали. Но прогнозируется, что урожай картофеля будет выше – примерно 150 центнеров с гектара, и даже больше, если учитывать, что корнеплоды все еще растут. Планируем собрать порядка 268 тысяч тонн. Думаю, с урожаем овощей будет примерно так же», – поделился информацией министр.

По прогнозам метеорологов, на следующей неделе в Свердловскую область придет потепление, что создаст благоприятные условия для уборки урожая. Несмотря на неравномерное лето – прохладный июнь и жаркие июль и август – зерновые и плодоовощные культуры успели созреть вовремя, отметила начальник отдела агрометеорологии Уралгидрометцентра Людмила Саваринюк.

Уральская погода благоприятно отразилась и на качестве зерна. Как сообщила начальник отдела надзора регионального управления Россельхознадзора Зухра Барбакова, на сегодняшний день около 80% убранной озимой ржи прошло мониторинг. Специалисты пришли к выводу, что более 50% обследованного зерна относится к первому и второму классам, то есть может использоваться в хлебопекарном производстве. К четвертому классу (зерно, которое заготавливается на корм животным) было отнесено только 34%, хотя обычно этот процент выше.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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