На Урале научились выращивать абрикосы и виноград

Свердловские садоводы научились выращивать виноград и даже делать из него десертные вина. Об этом сообщил на пресс-конференции проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.

По его словам, на Среднем Урале есть опыт выращивания арбузов, дынь и абрикосов. Речь идет, прежде всего, об ультраскороспелых сортах, которые приносят ранний и мелкоплодный урожай. Особенно много уральских абрикосов уродилось в прошлом году. Кроме того, сотрудники УрГАУ пробуют силы в выращивании таких экзотических культур как трихозант и момордика и даже получили неплохие результаты.

«У нас много садоводческих товариществ начали выращивать виноград. В последние годы он хорошо удается, и многие садоводы даже стали делать вино. Есть десертные сорта, очень вкусные. По заветам Мичурина, более южные культуры постепенно двигаются на север. Так что у нас есть такой опыт», – отметил Михаил Карпухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»