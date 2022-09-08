Утром на Юго-Западе тушили крупный пожар (ФОТО)

Сегодня утром в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга загорелся двухэтажный частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре на ул. Хасановской, 17, поступил в 8:50. Площадь пожара составила 80 кв. м. По словам пожарных, была опасность распространения огня на соседние строения. Информации о пострадавших не поступало.

В 9:16 пожар был локализован, в 9:24 открытое горение ликвидировано. Сейчас проходит проливка и разборка сгоревших конструкций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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