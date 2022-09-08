Отопление в Екатеринбурге включат с началом бабьего лета

В Екатеринбурге прошло последнее заседание штаба по подготовке к отопительному зимнему сезону, передает корреспондент «Нового Дня». По информации участников, готовность жилого фонда и нежилых помещений к зиме почти 100%. Это значит, что есть отдельные организации в сфере ЖКХ, которые не получили паспорта готовности к ОЗС на жилые дома, объекты соцсферы, офисы и другие здания.

В следующий четверг будет заседать уже штаб по пуску тепла в Екатеринбурге. Традиционно постановление главы города о начале ОЗС датируется 15 сентября. При этом как раз на конец следующей недели выпадает потепление – синоптики прогнозируют бабье лето, температура воздуха днем будет подниматься до +17…+18 градусов.

Согласно постановлению правительства РФ № 354, которое регламентирует оказание коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 °C.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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