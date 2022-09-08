Вырос поток туристов из Свердловской области в Якутию, на Камчатку и Сахалин

В путешествие по России этим летом отправилось на 20% больше жителей Среднего Урала, чем годом ранее. Наибольшую динамику интереса у свердловчан показала Якутия – посмотреть на регион вечной мерзлоты отправилось вдвое больше отдыхающих. Туристический поток к Охотскому и Японскому морям на Сахалине, а также на Камчатку увеличился сразу в 1,5 раза.



Наибольший прирост путешественников также показали Дагестан, Ставропольский край, Республики Калмыкия, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Число отдыхающих здесь выросло почти на 50% за год. Такие сведения получили аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные о мобильной активности своих абонентов из Свердловской области летом 2022 года.



По общему числу туристов в этом сезоне лидируют Москва, Уфа и Казань. В эти города приехала треть жителей области, отправившихся в путешествие по стране. В рейтинг популярных мест России также вошли Краснодар, Самара, Оренбург, Саратов, Сочи, Ростов и Санкт-Петербург. Меньшим интересом стал пользоваться Томск.



Свердловчане также активно наведываются к соседям. Наиболее привлекательным оказался край озер и горных массивов – Челябинская область, которую предпочел каждый второй турист, выбравший для поездки УрФО. Равномерно распределился поток между Пермским краем и Тюменской областью, эти регионы посетили по 20% путешественников, которые захотели поехать в ближние регионы.



Свердловская область также привлекла к себе многочисленных гостей из разных уголков страны. Чаще всего сюда приезжали из Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сургута, Тюмени, Перми, Салехарда, Санкт-Петербурга и Уфы. Меньше всего – жители Адыгеи, Калмыкии и Алтая. Для комфортного общения туристов инженеры «МегаФона» в этом году построили и модернизировали в регионе свыше 50 базовых станций, а прибывающих в аэропорт Кольцово встречал мобильный интернет на скорости до 300 Мбит/с от indoor базовых станций «Небо» и «Лайнер».



В поездках свердловчане активно пользовались смартфоном. В среднем на одного путешественника в летний период пришлось 77 минут разговоров и почти 6 гигабайтов, что сравнимо с размещением двух тысяч снимков в соцсетях. Объем трафика вырос на 13% к прошлому году, а быстро скачивать карты, приложения, музыку и фильмы путешественникам помогал интернет «МегаФона». Согласно исследованию международной компании Ookla, основанному на анализе 6,3 млн замеров, именно в его сети зафиксированы самые высокие скорости передачи данных среди всех российских операторов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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