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Четверг, 8 сентября 2022, 12:14 мск

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Экс-полицейский получил 16 лет колонии за групповое изнасилование школьницы

Суд вынес приговор по делу об изнасиловании 12-летней школьницы из Первоуральска – над девочкой надругались участковый полиции и его знакомый-рецидивист.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, бывший сотрудник МВД отправится в колонию строгого режима на 16 лет, а его подельник – на 20 лет особого режима. Суд признал их виновными в изнасиловании малолетней, совершении действий сексуального характера и угрозе убийством.

Напомним, преступление произошло в сентябре 2021 года, тогда 42-летний рецидивист заманил в свою квартиру школьницу, где вместе с участковым полиции изнасиловал ее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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