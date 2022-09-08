Жителя Березовского арестовали за отказ снимать тонировку с «Приоры»

ГИБДД Екатеринбурга подвела итоги рейда в поисках любителей тонировки на машинах. За два дня, 6 и 7 сентября, инспекторы поймали 258 нарушителей, а всего с начала года к административной ответственности за это нарушение привлечено более 17 тысяч водителей. Тем, кто ездит с тонировкой, ГИБДД выписывает требование снять пленку в течение 10 дней, за нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей. Но для упорных любителей затемнения есть и другая мера ответственности – неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Накануне в Октябрьском районном суде Екатеринбурга приговорили к аресту жителя Березовского. ГИБДД потребовала снять тонировку с его «Лады Приоры», он отказался, плюс водителя уже привлекали к ответственности за это нарушение. Поэтому ему вменили ч. 1 ст 19.3 КоАП РФ, суд отправил мужчину под административный арест на 5 суток.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает автовладельцам, что тонировка передних и боковых стекол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды. При отсутствии тонировки водитель способен увидеть пешехода примерно за 100 метров, а затемнение стёкол снижает этот показатель до 35 – 70 метров. При плохих погодных условиях видимость снижается ещё больше – в таких случаях избежать аварийной ситуации становится гораздо труднее», – прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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