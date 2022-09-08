Центр художественной гимнастики и Дворец водных видов спорта созданы официально

Сегодня решением правительства Свердловской области созданы два новых государственных автономных учреждения: Центр художественной и эстетической гимнастики и Дворец водных видов спорта.

Оба спортивных объекта находятся в стадии строительства. Центр художественной и эстетической гимнастики откроют в конце этого года, а Дворец водных видов спорта – весной 2023 года, сообщили в ДИПе. «Теперь это не просто строящиеся объекты, а новые спортивные учреждения Свердловской области, куда предстоит набрать к открытию штат сотрудников для полноценного и качественного их функционирования», – сообщил глава минспорта Леонид Рапопорт.

Уже известно, что Центр художественной и эстетической гимнастики возглавит олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Ирина Зильбер. Такое решение принял Евгений Куйвашев в прошлом году. Главная задача центра – подготовка профессиональных спортсменов с самого раннего возраста. Планируется, что с открытием центра появится возможность дополнительно набирать в секции по художественной гимнастике 200 детей. Также его смогут посещать и просто любители этого вида спорта.

Дворец водных видов спорта строится в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Он рассчитан на посещаемость в 1,5 млн человек в год. Здесь будет несколько бассейнов, где будут тренироваться профессиональные спортсмены со всей Свердловской области по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию. Также будет возможность организации тренировок спортсменов по подводному спорту, марафонскому плаванию, современному пятиборью, триатлону, военно-прикладному плаванию, спасательному многоборью, парусному и гребному спорту, водно-моторному спорту, виндсерфингу, водным лыжам, дайвингу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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