УСАДА обнародовала результаты антидопинговых проб Петра Яна

Антидопинговое агентство США (УСАДА) опубликовало ежегодный отчет, в котором поделилось результатами допинг-проб бойцов-профессионалов, в том числе тех, кто выступает в UFC. В отчете говорится и о тестах бойца екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петра Яна. В 2022 году он десять раз сдавал пробы – все они чистые, уточнили в пресс-службе клуба.

Напомним, сейчас Петр находится на подготовительных сборах перед очередным боем в UFC. В октябре его ждет поединок в Абу-Даби. Соперником российского спортсмена станет Шон О'Мэйлли.

Екатеринбург, Елена Сычева

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