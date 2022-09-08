В Екатеринбурге выбрали мисс «Единая Россия» (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне вечером прошел финал конкурса «Мисс Единая Россия». Как сообщили в пресс-службе партии, его проводят, чтобы создать «позитивный образ женщины, демонстрирующей естественную женскую красоту, интеллектуальное и творческое развитие, активную гражданскую позицию и участие в партийной деятельности».

В конкурсе приняли участие 14 женщин, представительниц самых разных профессий – предпринимательницы, массажистки, менеджеры, а также портниха, фотограф и пенсионерка. Все они должны были представить визитку и рассказать о своем видении крепкой семьи, станцевать и представить творческое семейное увлечение.

В состав жюри вошли глава Октябрьского района Игорь Костенко, глава Академического района Николай Смирнягин, председатель общественного совета партпроекта «Крепкая семья» Лилия Белоблоцкая, советник свердловского омбудсмена Сергей Санников и прошлогодняя победительница Анастасия Губанкова.

Мисс зрительских симпатий Анастасия Рахимова Третья вице-мисс Елена Рублева Вторая вице-мисс Оксана Богаткина Первая вице-мисс Александра Агеева Мисс «Единая Россия» Наталья Скакунова

Титул «Мисс зрительских симпатий» достался Анастасии Рахимовой, третьей вице-мисс стала Елена Рублева, второй – Оксана Богаткина, первой – Александра Агеева. Победительницей признали Наталью Скакунову. По словам организаторов конкурса, она возглавляет собственную студию биоэнергетического массажа, увлекается китайской медициной, путешествиями, ванильным мороженым и прогулками по набережной Исети.

Фото: «Единая Россия»

Екатеринбург, Елена Сычева

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