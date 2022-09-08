Свердловская область обеспечена вакциной от гриппа для взрослых на 42,7%

Санитарные врачи призвали жителей Свердловской области поскорее пройти вакцинацию от гриппа.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Свердловскую область поступило 217 340 доз вакцины для детей (39,5% от заявки) и 619 500 доз вакцины для взрослых (42,7% от заявленного). Прививки уже поставили 50 688 человек – 20,4 тыс. детей, 30,3 тыс. взрослых (1,2% населения). Между тем главный санитарный врач региона поставил задачу провакцинировать не менее 65% свердловчан.

Бесплатно получить прививки от гриппа могут дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, медики, педагоги, работники транспорта, торговли, ЖКХ, социальные работники, сотрудники полиции, чиновники, беременные женщины, лица старше 60 лет, призывники и люди с хроническими заболеваниями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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