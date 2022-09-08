Уральские метеорологи продлили предупреждение о заморозках

В Свердловской области продлено метеорологическое предупреждение о заморозках. На территории региона ночью 9 и 10 сентября возможно похолодание до -2° в воздухе и на поверхности почвы. При этом в отдельных районах все еще сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый-пятый класс горимости леса по региональной шкале).

Причиной похолодания на Среднем Урале стал циклон, который распространился на значительную часть России. С 12 сентября в регионе установится погода, соответствующая бабьему лету. Осадков будет немного, а температура воздуха постепенно повысится: днем будет около 12-17° тепла, а ночью +4...+9°. В конце второй – начале третьей декады сентября вероятно похолодание до заморозков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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