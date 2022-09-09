Один погиб, пятеро ранены: иномарка перевернулась на трассе 10 раз (ФОТО)

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП 8 сентября на 57-м км трассы Верхняя Синячиха – Ирбит.

Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, 40-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина порядка десяти раз перевернулась.

Водитель погиб на месте происшествия. Пятеро пассажиров с ранениями доставлены в лечебные учреждения Алапаевска и Ирбита. Их личности устанавливаются. «Все участники аварии, по предварительным сведениям, были не пристегнуты ремнями безопасности. Водитель иномарки проживал в Ирбитском районе, прав на управление транспортным средством он не имел, автомобиль приобрел в собственность всего неделю назад. При осмотре места происшествия представители МВД обнаружили несколько открытых бутылок с водкой», – отметил полковник Горелых.

Кроме того, в момент ЧП в салоне находилось шесть человек, что не предусмотрено характеристиками автомобиля. «Органы внутренних дел проводят проверку, в ходе которой назначат необходимые экспертизы, в том числе будет установлено наличие либо отсутствие алкоголя в крови погибшего хозяина «Хендай Акцент», рассказал Валерий Горелых.

Алапаевск, Елена Владимирова

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