В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать салон красоты

Сегодня – День красоты. Посещение парикмахерских, маникюр и педикюр в салонах и другие бьюти-процедуры могут принести неприятные проблемы – инфекции, если мастер не соблюдает технику безопасности и не следит за рабочим местом. В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, на что обратить внимание при выборе салона красоты.
Это нужно для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых болезней и других инфекций:
- в помещениях салона должна быть комфортная температура, хорошее освещение, чистота;
- перед тем как приступить к работе, мастер должен тщательно вымыть руки с мылом;
- обратите внимание на то, как дезинфицируются инструменты;
- расчески, щетки, ножницы для стрижки должны быть вымыты под проточной водой и подвергнуты дезинфекции или стерилизации;
- маникюрный и педикюрный инструмент также должен пройти дезинфекцию путем погружения в рабочие растворы дезинфекционных средств с последующей стерилизацией;
- парфюмерно-косметические средства должны иметь декларации о соответствии, а также использоваться в пределах срока годности.
- персонал салонов красоты должен ежегодно проходить медосмотр и иметь медицинскую книжку; это распространяется на всех сотрудников.
Есть и другие важные правила. Если в салоне вам предоставили дополнительную услугу, но не проинформировали об этом заранее, вы имеете все основания не оплачивать ее стоимость. Если работа мастера маникюра, педикюра, парикмахера, косметолога и т.п. категорически не устраивает, необходимо предъявить претензию о предоставлении услуги ненадлежащего качества.
Екатеринбург, Марина Иванова
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