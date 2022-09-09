В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать салон красоты

Сегодня – День красоты. Посещение парикмахерских, маникюр и педикюр в салонах и другие бьюти-процедуры могут принести неприятные проблемы – инфекции, если мастер не соблюдает технику безопасности и не следит за рабочим местом. В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, на что обратить внимание при выборе салона красоты.

Это нужно для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых болезней и других инфекций:

в помещениях салона должна быть комфортная температура, хорошее освещение, чистота;

перед тем как приступить к работе, мастер должен тщательно вымыть руки с мылом;

обратите внимание на то, как дезинфицируются инструменты;

расчески, щетки, ножницы для стрижки должны быть вымыты под проточной водой и подвергнуты дезинфекции или стерилизации;

маникюрный и педикюрный инструмент также должен пройти дезинфекцию путем погружения в рабочие растворы дезинфекционных средств с последующей стерилизацией;

парфюмерно-косметические средства должны иметь декларации о соответствии, а также использоваться в пределах срока годности.

персонал салонов красоты должен ежегодно проходить медосмотр и иметь медицинскую книжку; это распространяется на всех сотрудников.

Есть и другие важные правила. Если в салоне вам предоставили дополнительную услугу, но не проинформировали об этом заранее, вы имеете все основания не оплачивать ее стоимость. Если работа мастера маникюра, педикюра, парикмахера, косметолога и т.п. категорически не устраивает, необходимо предъявить претензию о предоставлении услуги ненадлежащего качества.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»