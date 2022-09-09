На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган на месяц перекроют мост. Маршруты объезда

С 12 сентября закрывается движение по мосту через Исеть на 92-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Это мост, который находится около деревни Малая Кодинка в Каменске-Уральском. Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, с понедельника движение закроют со стороны Кургана, а с 14 сентября – с обеих сторон. Ремонт продлится до 12 октября.

В Уралуправтодоре предлагают маршрут объезда для грузового транспорта: со стороны Екатеринбурга по автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень до Камышлова, далее по дороге Камышлов – Далматово. Со стороны Кургана можно будет проехать до 106-го км трассы Р-354, где далее по указателям нужно будет двигаться в сторону Челябинска и выехать на автодорогу М-5 подъезд к Екатеринбургу.

Легковые автомобили могут срезать объезд, проезжая перекрытый участок по местным дорогам. Так, в соцсетях пишут, что можно будет объехать через дорогу Рыбниковское – Горный, дальнобойщиков предупреждают, что им там не проехать из-за уклонов и резких поворотов.

Екатеринбург, Марина Иванова

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