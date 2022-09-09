В Екатеринбурге вынесли приговор курьеру, который сбил женщину на тротуаре

Мировой судья Октябрьского района суда Екатеринбурга определил наказание для велокурьера, который врезался в женщину-пешехода. Инцидент произошел днем 14 декабря 2021 года на улице Луначарского. Сотрудник службы экспресс-доставки ехал на велосипеде по тротуару в нарушение ПДД. В какой-то момент курьер отвлекся от дороги и столкнулся с женщиной. Горожанка получила травмы, которые эксперты классифицировали как тяжкий вред здоровью.

Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 268 УК РФ «Нарушение иным участником дорожного движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Он полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей. Суд приговорил его к году ограничения свободы. Также осужденный должен выплатить женщине свыше 210 тысяч рублей в качестве компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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